«الصحة»: إصدار 290 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.7 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 289 ألفًا و590 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و713 مليونًا و392 ألف جنيه، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة بلغ 276 ألفًا و573 مواطنًا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية) .

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناظرة 473 حالة بواسطة تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ودون تحمل المريض أي مشقة .

وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 31630 ألفا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية .

ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى - معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.

وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 11 ألفًا و693 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 19 ألفا و271 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة) .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة: https://wlms.smcegy.com/WLMSOn.../Online/InsuranceDetails... كما يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg/.