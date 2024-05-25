إيطاليا: سنستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بأن إيطاليا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي وقت سابق، كشف ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، أن جميع الجهات المانحة في الاتحاد استأنفت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضاف بوريل عبر منصة "إكس"،الخميس الماضي، تعليقا على مبادرة أطلقتها عدة بلدان دعما للوكالة، أن الأونروا تمثل "شريان الحياة الذي لا غنى عنه" في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وأوضح أن الوكالة الأممية لا تزال في وضع مالي "حرج"، داعيا إلى زيادة الدعم المقدم إليها لمواجهة الاحتياجات المتنامية للفلسطينيين.

وكانت عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وغيرها علقت منذ فبراير الماضي تمويلها للوكالة الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية على غلاف غزة.