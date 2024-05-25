نهائي دوري أبطال إفريقيا.. حسين الشحات يبحث عن رقم جديد في مباراة الأهلي والترجي

يبحث حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواصلة التألق مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بعدما حسم لقب هداف البطولة قبل مباراة إياب النهائي بين الأهلي الترجي التونسي مساء اليوم السبت.

ويتصدر حسين الشحات قائمة هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف بفارق هدف عن مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الذي ودع فريقه البطولة ومحمود كهربا زميله في الفريق.

كما يتواجد أيضا اللاعب سان ساسي نجم الترجي التونسي برصيد 3 أهداف في قائمة الهدافين قبل مباراة النهائي.

وقدم حسين الشحات مستوى مميزا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي حيث شارك في 11 مباراة من أصل 13 خاضها المارد الأحمر في البطولة القارية.

كما يخطط حسين الشحات لمواصلة الأرقام القياسية بقميص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حيث يحتل الشحات المركز الرابع في قائمة هدافي الأهلي التاريخيين في البطولات الأفريقية، التي يتصدرها محمود الخطيب برصيد 37 هدفا وخلفه محمد أبو تريكة الثاني برصيد 32 هدفا.

وسجل حسين 20 هدفًا في مسابقات أفريقيا بقميص المارد الأحمر بالتساوي مع وليد سليمان لاعب الفريق السابق، ويريد فض الشراكة معه في المركز الرابع.

ويخطط الشحات للتسجيل ضد الترجي حتى ينفرد بالمركز الرابع ويقترب أكثر من النجم السابق عماد متعب الذي يحتل المركز الثالث برصيد 28 هدفا.

وبشكل عام لعب حسين الشحات 213 مباراة بقميص الأهلي منذ الانضمام للفريق من العين الإماراتي تمكن خلالها من تسجيل 51 هدفا وصنع 46 هدفا خلال مشواره بالقميص الأحمر.