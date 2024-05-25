ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وسام أبو علي يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة الترجي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد
خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولن يجري المدير الفني السويسري سوى تغيير وحيد على تشكيل فريق الذهاب، بالدفع بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلاً من علي معلول الذي يعاني من الإصابة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب الإفريقي الثاني عشر في تاريخه، بينما يطمح الترجي لتحقيق اللقب للمرة الرابعة. 

مارسيل كولر الترجي دوري أبطال أفريقيا مصطفى شوبير وسام أبوعلى حسين الشحات