وسام أبو علي يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة الترجي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولن يجري المدير الفني السويسري سوى تغيير وحيد على تشكيل فريق الذهاب، بالدفع بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلاً من علي معلول الذي يعاني من الإصابة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب الإفريقي الثاني عشر في تاريخه، بينما يطمح الترجي لتحقيق اللقب للمرة الرابعة.