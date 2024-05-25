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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عنيف محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل عنيف محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي  استهدف شقة سكنية لعائلة "جودة" في برج النوري شمالي مخيم النصيرات.

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، اليوم السبت، قصفا على شقة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

و نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت مخيم الشابورة وحي الجنينة وسط وشرقي مدينة رفح الفلسطينية.

مدفعية الاحتلال شركة الكهرباء بالنصيرات 4 شهداء طائرات الاحتلال قطاع غزة