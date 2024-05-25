«واشنطن بوست»: «روبوت» الذكاء الاصطناعي متحدثًا عسكريًا جديدًا لداعش

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية النقاب عن استخدام تنظيم "داعش" لتقنية الذكاء الاصطناعى لإنشاء متحدث إخباري مزيف يبث رسائل دعائية وعمليات للتنظيم.

حيث تداول مقطع فيديو عبر منصة خاصة تابعة للتنظيم الإرهابى "داعش" مدته ٩٢ ثانية، يظهر مذيع أخبار يرتدي خوذة وزيًا عسكريًا بعد ٤ أيام من هجوم على حفل موسيقي فى روسيا فى مارس الماضي، ويقول: إن الهجوم كان جزءا من "السياق الطبيعي للحرب المشتعلة بين التنظيم والدول التى تحارب الإسلام.

وكشف التقرير أن هذا المذيع ليس حقيقيًا، بل هو نسخة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى من قبل أنصار داعش كجزء من برنامج إعلامي جديد يُسمى "نيوز هارفست".

ويقدم برنامج "نيوز هارفست"، الذي تم إطلاقه فى مارس الماضي، رسائل فيديو شبه أسبوعية حول عمليات داعش فى جميع أنحاء العالم.

وتتميز مقاطع الفيديو بإنتاجها الاحترافي، حيث تظهر شعارات ورسومات توضيحية، ويقرأ المذيعون المزيفون، الذين يرتدون ملابس عسكرية أو رسمية، بيانات من وسائل الإعلام الرسمية للتنظيم.

ويرى خبراء أن استخدام داعش للذكاء الاصطناعى يمثل تطورًا خطيرًا، حيث يسمح للتنظيم بنشر الدعاية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وجذب المزيد من الأعضاء.

وتشير الصحيفة إلى أن سهولة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى وانخفاض تكلفتها تجعلها فى متناول الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، مما قد يُشكل تحديًا كبيرًا لمكافحة الإرهاب.

كما يمكن للذكاء الاصطناعى مساعدة داعش على نشر رسائلها الدعائية بشكل أسرع وأوسع نطاقًا، مستغلةً منصات التواصل الاجتماعى وغيرها من الوسائل الرقمية.

تُتيح أدوات الذكاء الاصطناعى للتنظيم إنتاج محتوى دعائى احترافى بجودة عالية وبميزانية محدودة.

قد تُساهم مقاطع الفيديو المُقنعة التى ينشئها الذكاء الاصطناعى فى جذب المزيد من الأشخاص إلى صفوف داعش.

وأبدت العديد من المنظمات المتشددة، بما فى ذلك تنظيم القاعدة، اهتمامًا باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعى ومولدات الصور وأجهزة استنساخ الصوت لإنشاء معلومات مضللة بسرعة، حسبما تظهر الرسائل التى تمت مشاركتها مع صحيفة "The Post".

الذكاء الاصطناعى يغير قواعد اللعبة

وقالت ريتا كاتز، المؤسس المشارك، إن البرنامج، الذى تم تصميمه ليشبه بثًا إخباريًا، وهو برنامج لم يتم الإبلاغ عنه من قبل يمثل ظهور الذكاء الاصطناعي كأداة دعاية قوية وإعادة بناء العمليات الإعلامية للجماعة.

وأضافت "كاتز": "بالنسبة لداعش، فإن الذكاء الاصطناعى يعنى تغيير قواعد اللعبة، ستكون هذه طريقة سريعة لهم للانتشار لنشر هجماتهم الدموية للوصول إلى كل ركن من أركان العالم تقريبًا".

وتابعت، بأن الذكاء الاصطناعى يمنح مؤيدى تنظيم داعش القدرة على إنشاء دعاية مقنعة بطريقة غير ضارة، مثل بث الأخبار. وتسمح أدوات الذكاء الاصطناعى الرخيصة وسهلة الاستخدام بإنتاج مقاطع الفيديو بسرعة وبميزانية ضئيلة، ما يفيد جماعات مثل تنظيم داعش والقاعدة التى أضعفتها الهجمات العسكرية.

ويعد استخدام داعش للذكاء الاصطناعى سابقة مقلقة تُظهر قدرة التكنولوجيا على تعزيز الأيديولوجيات المتطرفة. ويُسلط هذا التطور الضوء على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب فى الفضاء الرقمي، وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التهديدات المتطورة التى تُشكلها الجماعات المتطرفة.