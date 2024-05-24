وزير الدفاع الروسي: بيلاروس حليف مخلص وشريك موثوق لموسكو

شدد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، على أهمية تكثيف التعاون مع بيلاروس؛ للاستجابة السريعة للتطورات الجيوسياسية في العالم، وتعزيز أمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس.

وقال بيلاوسوف - خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين اليوم، الجمعة، في مينسك - إن بيلاروس كانت وستبقى حليفا مخلصا، وشريكا موثوقا لروسيا.

وأضاف:"نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعاون وثيق من أجل الاستجابة السريعة للتغيرات في الوضع العسكري السياسي في العالم واتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن دولة الاتحاد".

وأعرب وزير الدفاع الروسي - حسبما ذكر موقع (روسيا اليوم) الإخباري - عن استعداده لبحث القضايا الأكثر إلحاحا في مجال التعاون العسكري والفني العسكري مع الجانب البيلاروسي.

ويزور بيلاروسوف، مينسك ضمن الوفد المرافق للرئيس بوتين الذي وصل إلى بيلاروس مساء أمس في زيارة تستغرق يومين.

وقال السفير البيلاروسي لدى موسكو دميتري كروتوي إن الجانبين سيبحثان المناورات الروسية البيلاروسية المنتظرة بالأسلحة النووية التكتيكية، وجملة من القضايا الأمنية والاقتصادية التي تهم البلدين الشقيقين.