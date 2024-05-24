بولتيكو: حليف ماكرون يدعم الاشتراكية الإسبانية ريبيرا كوزيرة للمناخ في الاتحاد الأوروبي

حصلت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، تيريزا ريبيرا، على تأييد كبير من جميع الأحزاب في سعيها لتعيينها وزيرة للبيئة في الاتحاد الأوروبي

. وقال باسكال كانفين، عضو البرلمان الأوروبي من حزب النهضة الوسطي الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - لمجلة "بولتيكو" الأوروبية - إنه إذا تم تعيين ريبيرا مسؤولة عن الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي في إطار المفوضية الأوروبية المقبلة: "سأجد ذلك جيدًا جدًا".

وأشارت المجة إلى أن كانفين حليف وثيق لماكرون وترأس لجنة البيئة القوية في البرلمان الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية.

وتمثل موافقة أحد الوسطيين الفرنسيين انتصارا لريبيرا التي تقود حملة الاشتراكيين الأسبان في انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.

وتسعى ريبيرا بنشاط للحصول على وظيفة رئيسية في المفوضية المقبلة، وهي وزيرة البيئة في الاتحاد الأوروبي وهي هيئة تنفيذية لإدارة المناخ والطاقة والبيئة.

ولقد انتقدت ريبيرا بشدة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي قالت إنها قدمت تنازلات لليمين بشأن السياسة الخضراء.

وتتولى ريبيرا حاليا منصب وزير التحول البيئي في إسبانيا، وقد انتقدت فرنسا بسبب عرقلتها بناء خطوط الطاقة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية. كما حاربت الجهود الفرنسية لتعزيز الوضع الأخضر للطاقة النووية.

ومن ناحية أخرى، لم يؤيد حزب الخضر في أوروبا ريبيرا بعد.

وقال المرشح الرئيسي لحزب الخضر تيري راينتكي إن الأسئلة المحتملة حول المفوضين … سيتم الرد عليها بعد الانتخابات عندما نرى كيف سيتم تشكيل الأغلبية في هذا المجلس.