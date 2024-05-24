هيئة الأركان الكورية الجنوبية: بدء تدريبات "تايجوك" العسكرية الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن الجيش سيبدأ الأسبوع المقبل تدريبات "تايجوك" السنوية بتقنية المحاكاة عبر الكمبيوتر، والتي تركز على تعزيز قدرات إدارة الأزمات والقدرة على الانتقال إلى زمن الحرب وقدرات القيادة العملياتية ضد التهديدات المختلفة.

وأوضحت هيئة الأركان - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الجمعة - أن التدريبات ستبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر ثلاثة أيام، وستشمل سيناريوهات تدريب مختلفة على ضوء القدرات العسكرية لكوريا الشمالية.

وتعقد تدريبات "تايجوك" ذات الطابع الدفاعي سنويا على مستوى مركز القيادة تحت رعاية هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، وقد تم إطلاقها أول مرة في عام 1996.

