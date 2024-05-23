اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 39 ونشاط رياح

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة على البلاد حتى اليوم الخميس ليحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من غدا الجمعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشرقية وطقس معتدل على السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

كما يشهد اليوم الخميس نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28 درجة.

وأوضحت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقد يسبب الإعياء.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية بأن هذه الأجواء الحرارة مستمرة حتى اليوم الخميس ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وترجع أسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.

ونصحت الأرصاد المواطنين بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه بكميات كبيرة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ويفضل الألوان الفاتحة، واستخدام أغطية الرأس مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الإعياء.