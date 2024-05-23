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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عطاف يصل إلى داكار حاملا رسالة من الرئيس الجزائري لنظيره السنغالي

وزير الخارجية الجزائري،
وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف
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وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم، إلى داكار، في زيارة رسمية، حاملا رسالة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى نظيره السنغالي باسيرو ديومايي فايي.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أن زيارة عطاف تأتي في إطار الجهود الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

وبحسب البيان، جاءت هذه الزيارة لتكريس الالتزام المشترك الدي يجمع الرئيسين للمساهمة في رفع التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والقاري، والاستجابة لتطلعات وطموحات أفريقيا في الأمن والاستقرار والتنمية.

وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف داكار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السنغالي باسيرو ديومايي فايي