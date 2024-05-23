البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية

التقى البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، مساء الأربعاء، الآباء الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية الكاثوليكية والمتواجدين في روما، وذلك في مقرّ الوكالة البطريركية السريانية في روما، إيطاليا.

حضر اللقاء المطران مار فلابيانوس رامي قبلان المعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي والزائر الرسولي في أوروبا، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب إيفان القس موسى، والأب فرنسيس بقطر، وهما من كهنة أبرشية الموصل ويتابعان دراساتهما الجامعية الكنسية في روما، والأخت جنفياف هدايا، والأخت سارة حنتوش، من بيت مار بطرس في روما للراهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا السيانية.

خلال اللقاء، اطّلع غبطته على أوضاع الآباء الكهنة والراهبات، وما يقومون به في روما من دراسة ونشاطات، معربًا عن سروره بهذا اللقاء الأبوي، وعن اعتزازه بهم، وسائلًا الله أن يبارك خدمتهم وأعمالهم ويوفّقهم لما فيه خير الكنيسة التي تحتاج إلى خدّام أمناء يخدمونها بحسب مشيئة الرب، لتمجيد لاسمه القدوس وخير الكنيسة والمؤمنين.

وفي ختام اللقاء، عبّر الآباء الكهنة والراهبات عن شكرهم لغبطته على محبّته ورعايته الأبوية، داعين له بالصحّة والعافية. ثمّ منحهم غبطتُه بركتَه الرسولية.