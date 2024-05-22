4 أخطاء يجب تجنبها أثناء الحج.. أبرزها الماء

أيام ويهل علينا مناسك حج بيت الله الحرام حيث يحرص الحجاج على أداء الحج دون أخطاء وتتطلب الاستعداد والتجهيز لأداء المناسك والالتزام بالنصائح والارشادات والابتعاد عن الأخطاء التي يتعرض لها الحاج دون قصد أو عن جهل ونستعرضها في هذا التقرير، وفقا للموقع البنجلاديشى "thedailystar" ، وهي كالتالي :

- نسيان الأغراض المهمة

ترتفع أحوال الطقس الحارالشديد في السعودية طوال النهار وغالبا ما تكون شديدة الحرارة، لذلك لابد عدم تعبئة الملابس الثقيلة ، أيضا لابد من وضع الادوية الاساسية الخاصة بالاسهال والصداع وخافض الحرارة وقياس الضغط والضمادات ، ولتجنب نسيان أي شيء يفضل وضع قائمة بكل الأشياء التي قد تحتاجها لاصطحابها.

- تجنب اصطحاب الماء

يجب الاهتمام بوضع زجاجات مياه داخل الشنط حتي لايتطلب مشقه وعناء عند شرب الماء في طريق الوصول و يمكن أن يؤدي نقص الماء عند السير أثناء ارتفاع درجة حرارة الطقس إلى الجفاف، لذلك من الأفضل أن تحافظ على رطوبة جسمك بشكل كافي في جميع الأوقات واصطحاب زجاجة ماء.

-عدم تناول وجبات دسمة

تجنبة الوجبات المقلية لانها تسبب الحموضه والنعاس واضطراب المعده ومشاكل الهضم مما يؤدي بدوره الي صعوبة في أداء مناسك الحج ويفضل استبدالها بتناول التمر والمكسرات والفواكه الجافة، حيث تعتبر من البدائل الصحية لأنها ستمنحك الطاقة التي تحتاجها دون أن تشعرك بالشبع الشديد .

- الأرق

في أجزاء كثيرة من أداء الحج ستجد نفسك في مواقف مزدحمة جدا كما هو الحال مع أي حشد من الحجاج فإن ذلك سيؤثر عليك، عند مواجهة هذه المواقف عليك التحلي بالصبر ومحاولة عدم التسرع، لتجنب وقوع حادث مؤسف لك أو لزميلك الحاج، وتذكر أن الله سيكافئك على الصبر وكذلك صلواتك، إنها في الواقع علامة على التواضع سواء في الجوانب الدينية، أو الاجتماعية أن نضع في اعتبارنا من حولنا، لذلك عليك الحصول على قسط كافي من النوم حتى تستطيع أداء فريضة الحج.