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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

صور.. اتحاد العمال الوفديين يختتم دورته التثقيفية

حزب الوفد
حزب الوفد
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اختتم اتحاد العمال الوفديين برئاسة سعيد الجوجري، الدورة التدريبية التثقيفية التي عقدت علي مدار يومي 21 و22 من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب.

وتأتي الدورة ضمن احتفالات حزب الوفد بعيد العمال تحت عنوان "مهارات القائد العمالي"، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب.

وشارك فيها نخبة من المتخصصين، بحضور الدكتور عبدالسند يمامة، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، واللواء سفير نور رئيس لجنة الدفاع والامن القومي، والنائب اللواء هانى اباظة.

كما حضر النائبة امل رمزي، وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظات

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حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة