نهائي دوري أبطال إفريقيا| الأهلي والترجي.. من يخطف الأميرة الأفريقية؟

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لترويض الترجي التونسي وتحقيق الفوز من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه عندما يستضيف نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الأميرة الأفريقية علما بأن مباراة الذهاب في ملعب حمادي العقربي برادس انتهت باتلعادل السلبي.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي واللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة اللقاء وأن فرص الفريقين متساوية ولكن المارد الأحمر سيستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في الوقت الأصلي وحسم اللقب في مباراة الأهلي والترجي.

كيف استعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟

واستعد الفريق الأول بالأهلي لموقعة الحسم أمام الترجي بشكل جيد في الأيام الماضية ووسط حالة من التركيز والحماس على جميع اللاعبين وتحفيز من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب للاعبين حيث رصد الأهلي مكافأة خيالية للاعبين وصلت إلى 400 ألف جنيه لكل لاعب في حال تحقيق الفوز والتتويج بلقب الدوري وهي أكبر مكافأة يرصدها الأهلي في تاريخه للاعبين من أجل تحقيق بطولة الأميرة الافريقية للمرة الـ12 في تاريخ النادي خلال مباراة الأهلي والترجي.

تعليمات كولر للاعبي الأهلي

وحرص مارسل كولر المدير الفني للاهلي خلال الايام الماضية على تجهيز لاعبيه نفسيا لمباراة النهائي أمام الترجي التونسي خاصة أنه سيواجه منافسا قويا ومتمرسا في النهائيات الأفريقية ويمتلك حظوظا كبيرة في التتويج أيضا.

وعقد “كولر” جلسات خاصة مع مهاجمي الفريق في التدريبات الأخيرة لعلاج مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين خاصة أن المباريات النهائية تحتاج تركيزا كبيرا واستغلال انصاف الفرص لتسجيل أهداف حيث خصص فقرات تدريبية للثلاثي وسام أبو علي وأنتوني موديست ومحمود كهربا والتي اشتملت على كيفية استغلال الكرات العرضية وكذلك التسديد على المرمى.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي لقاء الترجي التونسي بالقوة الضاربة في ظل جاهزية جميع اللاعبين باستثناء النجم الدولي على معلول الذي أجرى جراحة في وتر أكيليس منذ ايام بعد الاصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب ليكون الفريق في أزمة بشأن الظهير الأيسر لعدم وجود بديل قوي، حيث استقر كولر على مشاركة أحمد نبيل كوكا في هذا المركز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

واستقر “كولر” على التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم، والمكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، وفي وسط الملعب إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية وثلاثي الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

ويحتفظ “كولر” بأوراق رابحة على دكة بدلاء الأهلي أبرزها محمود كهربا ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأنتوني موديست.