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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

6 نصائح لمواجهة الطقس الحار.. تعرف عليها

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
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في ظل هذا الطقس الحار يبحث المواطنين عن  طرق لتجنب الطقس الحار، لذا نقدم لكم بعض النصائح لتجنب الشمس ومنها.
 

 1. كثرة شرب المياه والسوائل:  يعد شرب الماء بكثرة من  أفضل الطرق  لترطيب الجسد  عندما تشعر بالعطش، ومن الصعب قياس كمية السوائل التي يفقدها جسمك ، عندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع.
2. تجنب المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين أو الكحول: يعد الكافيين والكحول من مدرات البول ،ويعملان على تعزيز الجفاف في الجسم. لذلك من الأفضل تجنبها بقدر ما تستطيع.
 

3.تناول الأطعمة المرطِبة:  يفضل تناول أي طعام أو شراب يحتوي على سوائل بنسبة عالية ، وحيث سيكون مرطباً للجسم ومنها الفواكه الصيفية. وأبرزها  البطيخ و العنب ، و كذلك  تناول  الخضروات المليئة بالسوائل، ومنها الخيار والكرفس والزيتون. 

4.تجنب الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة في الهواء الطلق:  من الأفضل تجنب ممارس الرياضة في أشد الأوقات حرارة في اليوم والتي  تكون الصباح الباكر وما بعد الظهيرة. 
 

5.ضع قدميك في الماء البارد لبضعة دقائق: 
أوضحت بعض الدراسات  أن وضع قدميك في الماء البارد طريقة جيدة يقلل درجة حرارة الجسم والحفاظ على سلامة أعضائك.
 

6.اترك النوافذ مفتوحة وشغِل المراوح لتدوير الهواء:  في حالة عدم توفير  جهاز تكييف في المنزل أو في مكتب العمل قد يب، لا بد من اللجوء إلى المروحة مع ضرورة الانتباه إلى إبقائها على مسافة آمنة من سريرك، و من الضروري ألا تكون موجهة نحوك مباشرةً.
 

التمارين الرياضي حرارة الجسم 6 نصائح لمواجهة الطقس الحار تناول السوائل بكثرة