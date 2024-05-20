6 نصائح لمواجهة الطقس الحار.. تعرف عليها

في ظل هذا الطقس الحار يبحث المواطنين عن طرق لتجنب الطقس الحار، لذا نقدم لكم بعض النصائح لتجنب الشمس ومنها.



1. كثرة شرب المياه والسوائل: يعد شرب الماء بكثرة من أفضل الطرق لترطيب الجسد عندما تشعر بالعطش، ومن الصعب قياس كمية السوائل التي يفقدها جسمك ، عندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع.

2. تجنب المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين أو الكحول: يعد الكافيين والكحول من مدرات البول ،ويعملان على تعزيز الجفاف في الجسم. لذلك من الأفضل تجنبها بقدر ما تستطيع.



3.تناول الأطعمة المرطِبة: يفضل تناول أي طعام أو شراب يحتوي على سوائل بنسبة عالية ، وحيث سيكون مرطباً للجسم ومنها الفواكه الصيفية. وأبرزها البطيخ و العنب ، و كذلك تناول الخضروات المليئة بالسوائل، ومنها الخيار والكرفس والزيتون.

4.تجنب الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة في الهواء الطلق: من الأفضل تجنب ممارس الرياضة في أشد الأوقات حرارة في اليوم والتي تكون الصباح الباكر وما بعد الظهيرة.



5.ضع قدميك في الماء البارد لبضعة دقائق:

أوضحت بعض الدراسات أن وضع قدميك في الماء البارد طريقة جيدة يقلل درجة حرارة الجسم والحفاظ على سلامة أعضائك.



6.اترك النوافذ مفتوحة وشغِل المراوح لتدوير الهواء: في حالة عدم توفير جهاز تكييف في المنزل أو في مكتب العمل قد يب، لا بد من اللجوء إلى المروحة مع ضرورة الانتباه إلى إبقائها على مسافة آمنة من سريرك، و من الضروري ألا تكون موجهة نحوك مباشرةً.

