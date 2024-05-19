"القاهرة الإخبارية": سكان غزة يعتمدون على أنفسهم في مهمة إنقاذ ذويهم من تحت الأرض

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "سكان غزة يعتمدون على أنفسهم في مهمة إنقاذ ذويهم من تحت الأرض".

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتواصل معاناة الفلسطينيين الذين لا يستطيعون وقف العدوان فحسب، بل لا يقدرون حتى على إنقاذ ذويهم المحاصرين تحت منازلهم المدمرة.

القدرات المحدودة لإدارة الدفاع المدني في قطاع غزة بسبب الحرب أجبرت سكان حي الزيتون الواقع جنوب مدينة غزة على الاعتماد على أنفسهم في مهمة إخراج أحبائهم من تحت الأنقاض.

العمليات العسكرية المطولة التي يشنها جيش الاحتلال أضعفت الدفاع المدني في غزة وقيدت قدراته، خاصة مع استشهاد 69 عامل إنقاذ على الأقل إلى جانب نقص الوقود ما يعرقل جهود الدفاع المدني والإنقاذ.

