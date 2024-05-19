قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شرقي القدس

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شرقي القدس، بالقرب من حاجز أبو ديس شرق القدس، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الاخبارية "اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم، إنّ الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح أنهى بشكل فعلي ما يسمى بالمنطقة الآمنة التي كانت الملاذ الأخير للنازحين قسرا ولم يعد هناك أي مكان آخر للإيواء.

وأضاف الأورومتوسطي، في بيان صحافي، أنه رصد نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية.