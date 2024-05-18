ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الزمالك بالزي التقليدي أمام نهضة بركان بالكونفدرالية

الزي
الزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب  نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها في الثامنة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض".
وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.
وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.  

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز المدير الإداري والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي و طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

الاجتماع الفني الزمالك نهضة بركان لزيه التقليدي