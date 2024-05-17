بطولة العالم للإسكواش 2024.. هيمنة مصرية على نصف النهائى

شهد ختام الدور ربع النهائى من بطولة العالم للإسكواش 2024، هيمنه مصرية فى منافسات الرجال والسيدات بتأهل 5 مصريين، للدور نصف النهائي، فى ملعب الإسكواش الزجاجي في متحف الحضارة بالفسطاط، بعد تغلبهم على لاعبين من جنسيات مختلفة، ليواصل أبطالنا تحقيق نتائج قوية في واحدة من أكبر بطولات الإسكواش.

وتحتضن مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، فى المتحف القومي للحضارة المصرية، بعد ان استضاف نادى بالم هيلز بأكتوبر، الادوار المؤهلة للنهائيات، وحتى دور ربع النهائي من البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وجاءت نتائج اليوم الثانى من دور ربع النهائى كالتالي:



تأهلت هانيا الحمامى، لاعبة نادي وادى دجلة، ونوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز، إلى الدور نصف النهائي المقام على ملعب الإسكواش الزجاجي في متحف الحضارة بالفسطاط، بعد ان جاءت نتائجهم كالتالى:



نجحت نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز والمصنفة الثانية عالميًا، في الفوز على نور الطيب لاعبة وادى دجلة والمصنفة الـ 5 عالميًا، بنتيجة (3-1) بواقع أشواط (11-3)(7-11) (11-4)(11-9).



وتغلبت هانيا الحمامى لاعبة وادي دجلة، والمصنفة 3 عالمياً، على زميلتها في الفريق روان العربي، المصنفة 10 عالميًا، بنتيجة (3-1)، بواقع أشواط (11-4) (6-11)(11-6))11-7).



ومع اختتام منافسات الربع النهائي، يصبح عدد اللاعبين المصريين المؤهلين للدور نصف النهائي 3 لاعبات بمنافسات السيدات، ولاعبان بمنافسات الرجال، ليخوضوا مباريات الدور نصف النهائي، على الملعب الزجاجي بمتحف الحضارة.



وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

