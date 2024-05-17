انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بفيصل

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة فيصل، ورفع الاثار المادية للحريق لمعرفة اسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى فيصل وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.