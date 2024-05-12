الدفاع المدني بغزة: نتلقى استغاثات من أهالي تحت الأنقاض ولا نستطيع إخراجهم

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن معظم المستشفيات في محافظتي غزة والشمال خرجت عن الخدمة.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أننا خسرنا 80% من قدراتنا ونتلقى مناشدات واستغاثات من مواطنين تحت الأنقاض ولا نستطيع إخراجهم بسبب نقص الإمكانات، لافتًا إلى أن الاحتلال دمر كل مناحي الحياة في القطاع ويستخدم الأسلحة المحرمة دوليا.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل الوسائل الممكنة لقتل المواطن الفلسطيني ويستهدف طواقمنا ولا يراعي القوانين.