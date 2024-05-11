بهدف رمضان صبحي.. بيراميدز يهزم المصري ويحلق على قمة الدوري

واصل فريق بيراميدز الانتصارات في الدوري الممتاز وحقق فوزا مثيرا على مضيفه المصري البورسعيدي بهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف بيراميدز الوحيد النجم رمضان صبحي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء ليمنح الفريق السماوي 3 نقاط غالية يواصل بها التحليق على قمة الدوري.

شهد اللقاء تعرض أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز للإصابة في الدقيقة 34 ليخرج مصابا ويدخل بدلا منه الحارس البديل شريف إكرامي.

بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده غلى 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما تجمد رصيد المصري عند 37 نقطة في المركز الثاني.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي، قبل نزوله - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: مروان حمدي - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - محمود صابر - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

جاء تشكيل المصري كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد.

خط الوسط: محمود حمادة، معتز زدام ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.