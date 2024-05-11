"النيل للطيران" تحصل على تجديد شهادة الأيوزا حتي عام 2026

منح الاتحاد الدولي للنقل الجوي " الاياتا "شركة النيل للطيران تجديد اعتماد شهادة "الايوزا "حتي عام ٢٠٢٦ وذلك بعد ان اجتازت الشركه التدقيق الذي قامت به هيئه معتمده من الاياتا علي تطبيق الشركة لاعلي معايير كافة الاجراءات التي تتعلق بالسلامة والأمن طبقاً للمستويات القياسيه " للإيوزا " وذلك في القطاعات المعنية بالشركة وتعتبر هذه هي المرة السادسة علي التوالي التي تجتاز فيها النيل للطيران هذه الشهادة وجدير بالذكر بان تجديد شهاده الايوزا كل عامين وقد أشادت لجنه التدقيق والمراجعة بفريق عمل النيل للطيران من حيث الالتزام والتعاون

وذلك في اطار توجيهات وزارة الطيران المدني المصري نحو اتباع اعلي معايير السلامة والأمن والحفاظ علي تجديد الاعتمادات الدولية لتوسيع قاعدة العملاء وجذب مزيد من الحركة الجوية لجمهورية مصر العربية

