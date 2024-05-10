الأردن يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين بالمنظمة

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة وبما يمنحها امتيازات إضافية، خطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراة سفيان القضاة أن اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتًا، يعكس إجماعًا دوليًا حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد القضاة على مضمون توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إعادة مجلس الأمن النظر في طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ودون إبطاء، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولًا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.