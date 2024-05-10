شاهد| انتصار السيسي تودع حرم سلطان عمان بمطار القاهرة

اختتمت عهد بن عبدالله البوسعيدية، حرم سلطان عمان، اليوم الجمعة، زيارتها الخاصة لجمهورية مصر العربية، حسبما أفادت فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وحرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على توديع حرم سلطان عمان، بمطار القاهرة الدولي .

وأعربت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالسيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة، أمس الخميس.

وقالت قرينة الرئيس عبر منشور لها على "فيسبوك"، إن هذه الزيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر.