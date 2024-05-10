ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

شاهد| انتصار السيسي تودع حرم سلطان عمان بمطار القاهرة

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي والسيدة عهد بن عبدالله البوسعيدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت  عهد بن عبدالله البوسعيدية، حرم سلطان عمان، اليوم الجمعة، زيارتها الخاصة لجمهورية مصر العربية، حسبما أفادت فضائية اكسترا نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل.
وحرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على توديع حرم سلطان عمان،  بمطار القاهرة الدولي .

وأعربت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالسيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة، أمس الخميس.

وقالت قرينة الرئيس عبر منشور لها على "فيسبوك"، إن هذه الزيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر.

أرض مصر إكسترا نيوز السلطان هيثم بن طارق السيدة انتصار السيسي جمهورية مصر العربية رئيس الجمهورية مطار القاهرة الدولي نبأ عاجل