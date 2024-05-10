بالفيديو| حسام موافي يوضح كيف يكون الإنسان سعيدا بالرياضة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،أن الإرادة سر من أسرار الله تعالى، ولو المريض حس أنه محبط مش هيخف لكن اللي عايز يشفى سيشفى وذلك ردا على أحد أصحاب الهمم الذي تحدى العجز وتحرك بالإرادة، وثبت عكس تقارير الأطباء بأنه لن يستطيع الحركة؛ بسبب مرض أصابه في الركبة.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إرادة الشفاء مهمة جدا، مستشهدا بفترة كورونا كانت من أصعب الفترات التي كانت امتحان لإرادة المصابين، لكن هناك من اعتبرها دور برد طبيعي ولم يتأثر بها إطلاقا، وآخر اعتبرها وباء خطيرا وأنه قد يموت وبالفعل توفى.

واستكمل قائلا: العلماء اكتشفوا أن هناك مواد تجعل الإنسان سعيدا مثل ممارسة الرياضة التي تفرز هرمون السعادة في الدم، مختتما: دراسة الإرادة يجب أن تكون على حالات متشابهة.



