بطولة العالم للإسكواش 2024.. يوسف سليمان يتأهل للدور الثانى

تأهل المصرى يوسف سليمان المصنف 12 عالمياً، إلى الدور الثانى لبطولة العالم للإسكواش 2024، بمنافسات الرجال ، بعد فوزه فى لقاء مصريًا خالصاً على عمر مسعد وصيف بطولة العالم 2015، بنتيجة 3-0 .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-7 ، 11-8 ، 11-7.

بهذا الفوز تأهل يوسف سليمان، للدور الثانى من بطولة العالم للإسكواش 2024، ومواجهة يحيى النواسانى، فى مواجهة مصرية خالصة.

وتعرض عمر مسعد للإصابة أثناء مجريات المباراة، وتعامل معه الطاقم الطبي.

ويشارك فى منافسات الدور التمهيدي الأول للأدوار التمهيدية، 64 لاعب من الرجال.



وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش "الاكبر والاعرق فى عالم الإسكواش" بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على ان يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت فى الفترة من 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.





وتشارك مصر في البطولة بفريق مكون من 20 لاعب، على النحو التالي:

علي فرج، مصطفي عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، علي ابو العينين، يوسف ابراهيم، فارس دسوقي، محمد الشربيني، عمر مسعد، يحيي النوساني، كريم الحمامي، محمد أبو الغار، ابراهيم القباني، مازن جمال، مصطفي السرتي.