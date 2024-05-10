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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أستراليا تعترض قاربا على متنه 33 من طالبي اللجوء

المهاجرين
المهاجرين
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اعترضت قوات حرس السواحل الأسترالية قاربا دخل المياه الإقليمية وعلى متنه 33 من طالبي اللجوء.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الجمعة عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إنه تم رصد القارب قبالة السواحل الأسترالية، وتم نقل طالبي اللجوء إلى مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة "كريسماس" حيث سيخضعون لفحوص تتعلق بالأمن والصحة والهوية.

يشار إلى أن استراليا ترفض استقبال طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أراضيها بشكل غير رسمي عن طريق القوارب ويتم إيداع هؤلاء اللاجئين بمخيمات في جزيرة "مانوس" في بابوا غينيا الجديدة وفي جزيرة "ناورو" الواقعة في المحيط الهادئ.

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