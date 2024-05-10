«دايش» يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل

توج شون دايش المدير الفني لفريق إيفرتون، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أبريل 2024.

قاد دايش إيفرتون، لتحقيق نتائج إيجابية خلال شهر أبريل الماضي، أبرزها الفوز على ليفربول بثنائية دون رد في ديربي الميرسيسايد.

وخاض التوفيز 6 مباريات تحت قيادة دايش في الدوري الإنجليزي خلال الشهر المنصرم، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة واحدة.

ويقود دايش، إيفرتون لتحقيق انتصارات ثمينة في مباريات صعبة، مما أسهم في تأمين موقفه من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، بالرغم من خصم نقاط من الفريق خلال الموسم الجاري 2023-2024 من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ بسبب خرق القواعد المالية

دايش يتفوق على جوارديولا

وتفوق شون دايش في صراع الحصول على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أبريل على الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ومواطنه مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال.

شون دايش

ترتيب إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل إيفرتون حاليًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق 11 نقطة عن منطقة الهبوط.