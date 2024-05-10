رئيس جامعة حلوان الأهلية: نهتم برفع الوعي البيئي لدى الطلاب

عقد برنامج "التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية" بكلية العلوم،جامعة حلوان الاهلية ورشة تدريبية تحت شعار "مخلفات أقل ، استفادة أعلى".

بدأت الورشة التدريبية التي حاضرت فيها الدكتوره إيمان توفيق أستاذ البيولوجيا الجزيئية بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، بمحاضرة تضمنت تعريف مفهوم إعادة التدوير وعلاقته بالتنمية المستدامة، والتعريف بأنواع المخلفات المختلفة وآلية التخلص منها، وكيفية الحصول على بيئة نظيفة خالية من الملوثات. وركزت المحاضرة على المخلفات الزراعية بأنواعها وكيفية الاستفادة منها.

وتطرقت الورشة إلى صناعة السماد الحيوي من المخلفات الزراعية، بهدف تحسين إنتاجية النباتات وزيادة المحتوى البروتيني، كما اهتمت الورشة بكيفية تحديد نسب البروتين في النبات المعالج بالسماد الحيوي والغير معالج باستخدام كواشف للبروتين بمعامل الكلية.

وعقدت الورشة برعاية الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، وإشراف الدكتور محمد عمران منسق برنامج "التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية"، و سيد عطا أمين عام جامعة حلوان الأهلية، وتنسيق أمنية نبيل مدير إدارة المتابعة بالجامعة.