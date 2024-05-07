أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 7 مايو 2024، وذلك بعد أن شهدت سعر الأوقية قفزة بالأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,531 جنيها للبيع، و3,554 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3,090 جنيها للبيع، و3,110 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,649 جنيها للبيع، و2,666 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,060 جنيها للبيع، و2,073 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24,720 جنيها للبيع، 24,880 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة نحو 109,827 جنيه للبيع، و110,538 جنيها للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 3,531,429 جنيه للبيع، و3,554,286 جنيه للشراء.