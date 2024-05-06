الخارجية الأمريكية: ندرس رد حماس على مقترح الهدنة

أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها تدرس رد حماس على مقترح الهدنة، وفي الوقت نفسه، جددت دعوتها لإسرائيل بعدم شن هجمات على مدينة رفح المزدحمة بالسكان في جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي "يمكنني أن أؤكد وجود رد من جانب حماس. نحن حاليًا نقوم بدراسة هذا الرد ونناقشه مع شركائنا في المنطقة".

وأكد ميلر أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار "ممكن بالتأكيد".

وشدد ميلر على أن أي عمل عسكري في الوقت الحالي سيؤدي إلى تعطيل جهود تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس موافقتها مساء الاثنين على مقترح قطر ومصر لإقامة هدنة في قطاع غزة، وفقًا لبيان صادر عن الحركة.