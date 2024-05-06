وزير المالية الإسرائيلي يطالب بضرورة اجتياح رفح اليوم

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح اليوم بشكل عاجل بداعي "هزيمة حركة حماس" في آخر معاقلها حد تعبيره.

وقال، سموتريتش، إن تأخير دخول رفح وعدم السيطرة على الأصول الاستراتيجية في قطاع غزة يضر بإسرائيل وبأهداف الحرب المعلنة المتمثلة في القضاء على حركة حماس.

وأضاف سموتريتش، أن تأخير اجتياح رفح من شأنه أيضًا الإضرار بمسألة عودة الأسرى المحتجزين وخسارة الكثير من "الدماء الإسرائيلية" حد تعبريه.

وقال جيش الاحتلال، إنه طالب أهالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة ببدء الإخلاء والتوجه ناحية وسط القطاع من أجل البدء بعملية عسكرية محدودة للقضاء على أذرع حركة حماس.

