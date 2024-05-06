أستاذ اقتصاد: المقاطعة لعبة المستهلك فيها ضعيف ما لم يتم حمايته

علق الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على تصنيف وكالة فيتش الدولية وتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية،،مؤكدا دوره في تدفقات الاستثمار الأجنبي.





ونوه خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، ان هذا التصنيف جاء بعدما شهدت شرايين الدولة تدفقات مالية واكتساب الحكومة صفقات كبيرة، كصفقة رأس الحكمة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.



وقال نافع أن المواطن الآن يشغله ملف الأسعار، موضحا انه مرتبط بالإنتاج الكافي حتى يكون العرض قدر الطلب.



وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في الأسعار، مع توافر السلع، وخروج البضائع من الموانئ، منوها أن المقاطعة سلاح ذو حدين وعبارة عن استراتيجية لتحقيق الأهداف.



ونوه أن المقاطعة عبارة عن لعبة، المستهلك فيها ضعيف ما لم يتم تفعيل الأدوات الرقابية لحمايته.



وأردف أن الحفاظ على السعر يحتم قيام الحكومة بعدد من الإجراءات ومن ضمنها تقليل المصروةفات،وهذا الأمر بدأ بالفعل بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري.

ولفت النظر إلى أن معيار الكفاءة هو الأدق في قياس خدمات الدعم المقدم للمصريين، مشيرا إلى أن بعض الخدمات تتسم بالاحتكار مثل الكهرباء والمنافسة قد تكون في صالح المستهلك.