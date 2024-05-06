يمن الحماقي: لا توجد استراتيجية واضحة للصناعة في مصر.. وكل قطاع يعمل بمفرده

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري، ولكن التحديات لا تزال قائمة وقوية.



واستنكرت الحماقي خلال لقاءها ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، عدم وجود توجد استراتيجية واضحة للصناعة في مصر حتى الآن، موضحة أن كل قطاع يعمل بمفرده.



وطالبت الحماقي بوجود استراتيجية واضحة للتصنيع ودعم المنتج المحلي، مؤكدة أن عناصر تدريب المهنيين والحرفيين في مصر جاهزة لتأهيل الآلاف من العمالة التي تُشكل طاقة عمل مُنتجة وكبيرة.



وعلقت الحماقي على تصنيف وكالة فيتش الدولية وتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، موضحة انها دليل على تحسين المشهد الاقتصادي المصري.



وأكملت أن هذا التحسن جاء بعد العمل على توحيد سعر الصرف، حتى لو كان عالي، ولكن ما زالت التحديات قائمة حتى الآن.