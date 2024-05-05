بالصور.. انطلاق المؤتمر الأول للواعظات بأكاديمية الأوقاف.. صور

انطلق المؤتمر الأول للواعظات، بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

شارك بالجلسة الافتتاحية الدكتور مصطفى الفقي والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عثمان أحمد عثمان والشيخ خالد الجندي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير والدكتور رمضان عبد الرازق.

يأتى ذلك في إطار عناية الأوقاف المصرية بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع، وفي ضوء الاستعداد لعقد المؤتمر الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي للواعظات، تحت عنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع".

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