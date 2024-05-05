ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بالصور.. انطلاق المؤتمر الأول للواعظات بأكاديمية الأوقاف.. صور

المؤتمر الأول للواعظات
المؤتمر الأول للواعظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلق المؤتمر الأول للواعظات، بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

شارك بالجلسة الافتتاحية الدكتور مصطفى الفقي والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عثمان أحمد عثمان والشيخ خالد الجندي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير والدكتور رمضان عبد الرازق.

يأتى ذلك في إطار عناية الأوقاف المصرية بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع، وفي ضوء الاستعداد لعقد المؤتمر الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي للواعظات، تحت عنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع".

IMG-20240505-WA0025
IMG-20240505-WA0025
IMG-20240505-WA0024
IMG-20240505-WA0024
IMG-20240505-WA0028
IMG-20240505-WA0028
IMG-20240505-WA0023
IMG-20240505-WA0023
IMG-20240505-WA0029
IMG-20240505-WA0029
IMG-20240505-WA0026
IMG-20240505-WA0026
IMG-20240505-WA0027
IMG-20240505-WA0027
IMG-20240505-WA0022
IMG-20240505-WA0022
أكاديمية الأوقاف الدولية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف مجمع البحوث الإسلامية المؤتمر الأول للواعظات