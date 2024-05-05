وزير خارجية باكستان يبحث مع نظيره الأذري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اليوم /الأحد/ مع نظيره الأذري جيهون بيراموف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حاليا في بنجول عاصمة جامبيا.

وناقش الوزيران - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التجارة والطاقة، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين، كما شددا على أهمية الحوار على المستوى السياسي بين الجانبين.

وهنأ وزير الخارجية الباكستاني نظيره الأذري على فوز بلاده باستضافة قمة مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ (كوب 29)، معربا عن اهتمام إسلام أباد الكبير بالتعاون في مجال المناخ وما يشهده من تغيرات.

والتقى وزير الخارجية الباكستاني أيضا نظيره التركي هاكان فيدان - على هامش القمة - حيث أكد الجانبان على أهمية علاقات الصداقة التي تربط البلدين، كما بحثا الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والدفاعية.

يشار إلى أن دار - الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء الباكستاني - قد وصل إلى جامبيا الواقعة في غرب أفريقيا يوم الأربعاء الماضي على رأس وفد باكستاني رفيع المستوى لبحث عدة قضايا خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي.