تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5 %

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5 % وبقيمة 36 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بتقلص التوقعات بالخفص المبكر لأسعار الفائدة الأمريكية.



وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3090 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2301 دولار.



وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3532 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2649 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2305 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2301 دولار.



في سياق متصل، تماسك الذهب مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، والتي أعادت الآمال مرة آخرى بشأن الخفض المبكر لأسعار الفائدة، لتفادى تعرض الاقتصاد الأمريكية لحالة من الركود.



وكانت الأسواق قد قلصت التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيتها، بجانب تصريحات جيروم باول.



وكشف تقرير الوظائف الأمريكية انخفاض وتيرة التوظيف في شهر أبريل، بجانب ارتفاع معدل البطالة، مع انخفاض متوسط الأجور في الساعة سنويًا وشهريًا.



وأوضح التقرير، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف بالقطاع الخاص 175 ألف وظيفة عن شهر أبريل، فيما توقع الخبراء إضافة 238 ألف وظيفة، وأضاف أيضًا القطاع الخاص غير الزراعي 167 ألف وظيفة في أبريل.

في حين، سجل معدل البطالة الأمريكية 3.9% في أبريل، وسجل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري 0.2% في أبريل، وعلى أساس سنوي، فقد سجل متوسط الأجور 3.9%.