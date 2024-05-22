رئيس الوزراء النرويجي يعلن اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، اليوم الأربعاء، اعتراف بلاده رسميا بفلسطين كدولة.

وقال رئيس الوزراء النرويجي في تصريح نقلته وكالة (أسوشيتد برس): "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف".

وأكد أن بلاده ستعترف رسميا بفلسطين كدولة في 28 مايو الجاري.

وقال رئيس الوزراء النرويجى يوناس غاز ستوره فى بيان انه "في خضم الحرب، التي أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الآلاف، يجب علينا أن نبقي على قيد الحياة البديل الوحيد الذي يقدم حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء: دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

ووفقا للبيان.. لقد دعمت النرويج حل الدولتين وسعت إلى تعزيزه، وإن الاعتراف بفلسطين كدولة يسلط الضوء بشكل أكبر على الموقف النرويجي الراسخ بأن الحل الدائم للصراع في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين.

