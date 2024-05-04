أمن قومي.. 10 سنوات شاهدة على التنمية والتعمير في سيناء (فيديو)

عرض ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "10 سنوات شاهدة على التنمية والتعمير في سيناء".

وقال نص التقرير، إن الدولة المصرية تعتبر سيناء وتنميتها قضية أمن قومي، ولا مجال للتهاون في ذلك، وهو ما ظهر في الخطوات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم.

وتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء ودمج أبنائها في خطط التنمية.

وشملت استراتيجية الدولة المصرية مشروعات تنموية وعمرانية وخدمية على أرض سيناء في المجالات كافة، وبلغ إجمالي ما جرى إنفاقه في الأعمال الفنية الشاملة في سيناء منذ عام 2014 حتى الآن يزيد على 650 مليار جنيه.

كما شملت خطة وجهود الدولة المصرية لتنمية سيناء شملت التنمية الزراعية حتى تكون سيناء ضمن خطة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرا.

ونجحت الدولة في إقامة محطة بحوث بالوظة التي تعتبر المركز الإقليمي بشمال سيناء وتقع على ترعة السلام وتتبع قرية بالوظة التي تبعد عن مدينة القنطرة شرق بنحو 35 كم وعن مدينة بئر العبد بنحو 60 كم وعن العريش بنحو 150 كم وتقع على مساحة إجمالي 500 فدان وأتاحت فرص عمل كثيرة للعديد من الباحثين والإداريين لتقديم الخدمات لأبناء سيناء.

