"بلينكن": مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة.. وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشار "بلينكن" إلى أن هناك إصرار من جميع الجهات على توصيل المساعدات"، مردفا: " سأتوجه إلى إسرائيل غدا وسأتحدث مع حكومة نتنياهو".

وتابع بلينكن: "العبء يقع على عاتق حماس ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين، والرصيف البحري في غزة سيكون جاهزا خلال أسبوع".

وواصل: "لمسنا تقدما ملحوظا مؤخرا في تقديم المساعدات لغزة، ولا بد أن تكون هناك قائمة واضحة للمساعدات لغزة".

يأتي ذلك بعد أن أعلن بلينكن اليوم دعم كل الجهود لزيادة المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أن أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن لغزة اليوم عبر معبر إيريز