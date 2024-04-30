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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

دخول معدات المستشفى الميدانى المصرى من معبر رفح

مراسل قناة إكسترا
مراسل قناة إكسترا نيوز
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قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنه تم دخول 266 شاحنة من معبر كرم أبوسالم، وما زال دخول السيارات مستمرًا حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى دخول 6 سيارات للوقود، 4 للغاز وسيارتين للسولار، بالإضافة إلى استقبال معبر رفح 36 مصابًا من قطاع غزة، و60 مرافقًا، ليصل إجمالي المصابين الذين دخلوا لمصر من أجل العلاج أكثر من 5300 مصاب.

ونوه، بأن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الطواقم الطبية في غزة والهلال الأحمر المصري، مؤكدًا أن هناك ضغطًا من جانب الدولة المصرية لدخول عدد كبير من سيارات المواد الطبية.

وأكد، أنه تم دخول معدات المستشفى الميداني المصري، والمقرر إقامته في مدينة خان يونس، من أجل مساعدة الطواقم الطبية هناك على إسعاف المرضى والجرحي في القطاع المنكوب.

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