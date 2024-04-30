وكيل الشيوخ يطالب بمشروع وطني للتصنيع الزراعي

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطى ثابتة وراسخة على الطريق السليم في العديد من المجالات وعلى رأسها الإنتاج الزراعي.

وشدد على ضرورة أن نكون أمام مشروع وطني للتصنيع الزراعي، لا بد أن نكون أمام استراتيجية وطنية تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومة.

وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي" بأن التصنيع الزراعي يرتبط ارتباطاً وثيقاُ بالمسيرة الوطنيه للاقتصاد المصري ليس على المجال الإنتاج الزراعي ولكن على التصنيع الزراعي الذي يعتبر مكونا أساسيا.

وأوضح أن الاهتمام بالتصنيع ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أننا لا بد أن نكون أمام تخطيط على نحو فني تعليمي يتفق مع أحدث النظم العالمية في الزراعة يحقق إنتاجا يكفي للسوق المحلية ونكون أمام فائض للتصدير .

وتابع أبو شقة أن استراتيجية التوسع في الإنتاج الزراعي حققت أهدافها حيث أننا في 2013 كانت الرقعة الزراعية 6% والآن وصلنا إلى 14.5% بفضل الخطط الاستراتيجية للرئيس السيسي لابد ان نكون انتاج زراعي يكفي للاستهلاك ونستعيض عنها لدينا في سيناء 5 مليون فدان صالحه الزراعة ونستطيع أن نلجأ الي نظام ال BOT .

ولفت ابوشقه ألى أن جائحه كورونا والحرب الاوكرانيه اثبتت علي نحو جازم بعد نظر للقيادة السياسيه وللرئيس السيسي في اقرار الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه ضمن المشروع الوطني لبناء الدولة المصريه في التوسع في الرقعه الزراعيه .

وشدد أبوشقة على أن الارتقاء بالمنظومة الزراعيه يقتضي ان نكون امام مقومات فنيه حديثه بما يتناسب ومحدده تحدد ايه المساحات وماهي نوعيه المحاصيل الصالحه للزراعه وماهي الطرق التي تتناسب، والاستفادة من طرق الري الحديثه حيث زراعه الصوب من الممكن تحقيق انتاج مضاعف ومن والتوسع الميكنه الزراعه يرسم خاطره الطريق فيها كيف يمكن الاستفاده باطرق العلميه الحديثه .