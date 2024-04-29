إحالة عاطلين للجنايات في سرقة حقائب السيدات وحيازة فرد خرطوش بالقاهرة

قررت جهات التحقيق إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة يفيد سرقة حقيبتها من قبل شخصين وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة شبرا.. وبحوزتهما فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – الدراجة النارية) وإعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.