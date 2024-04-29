باكستان وماليزيا تؤكدان أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية وتقديم الإغاثة العاجلة للفلسطينيين

أكدت باكستان وماليزيا أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة للفلسطينيين.



وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، مع وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، على هامش الاجتماع الخاص حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض يومي 28-29 أبريل 2024.



وشدد الوزيران أيضا على التعاون الوثيق في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل إيجاد حل سلمي ودائم للقضية الفلسطينية.



واستعرض الجانبان النطاق الواسع من العلاقات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واتفقا على عقد الجولة القادمة من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في إسلام آباد خلال هذا العام.



وبحسب بيان الخارجية الباكستانية، فمن المقرر أن يدرس الطرفان الأسواق لتحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.