ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 34454 شهيدا و77575 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34454 شهيدا و77575 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

كما أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتكاب الاحتلال 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 66 شهيدا و138 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومها الـ 205 على التوالي، وسط انتهاكات علنية لكافة مواثيق حقوق الإنسان، لم يترك الاحتلال منذ اليوم الأول من حربه الهمجية أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير، إلا وقد ارتكبه بحق المواطنين الآمنين، مُسجلًا مجازر مروعة ومذابح قاسية.