ads
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الكشف عن حقيقة التسول بالمناطق السياحية

بالنسبة لما تم تداوله
بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تداول حسابات شخصي عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً بث مقطع فيديو إدعى خلاله صاحب الحساب بانتشار ظاهرة التسول بالمناطق السياحية خاصةً بمنطقة الحسين بالقاهرة وتعرض السائحين لمضايقات من عدد من المتسولين والإدعاء بقيام الخدمات الأمنية المعنية بالمنطقة بتركهم يتسولون نظير مبلغ مالى. 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحب الحساب (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة).. وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب بهدف زيادة أعداد متابعيه ونسب المشاهدة لتحقيق أرباح مادية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

لحسابات الشخصية فيس بوك المتسولين