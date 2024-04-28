الكشف عن حقيقة التسول بالمناطق السياحية

تداول حسابات شخصي عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً بث مقطع فيديو إدعى خلاله صاحب الحساب بانتشار ظاهرة التسول بالمناطق السياحية خاصةً بمنطقة الحسين بالقاهرة وتعرض السائحين لمضايقات من عدد من المتسولين والإدعاء بقيام الخدمات الأمنية المعنية بالمنطقة بتركهم يتسولون نظير مبلغ مالى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحب الحساب (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة).. وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب بهدف زيادة أعداد متابعيه ونسب المشاهدة لتحقيق أرباح مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.