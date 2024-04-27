الولايات المتحدة تشيد بالالتزامات الهولندية تجاه أوكرانيا ضد الحرب الروسية

أشادت الولايات المتحدة بالالتزامات الهولندية القوية تجاه أوكرانيا والديمقراطية وسيادة القانون ضد الحرب الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم السبت بمناسبة يوم هولندا الوطني: "منذ أن أبحر الإنجليزي هنري هدسون الذي كان موظفًا لدى شركة الهند الشرقية الهولندية، بسفينة هاف موون إلى ميناء نيويورك عام 1609، ازدهرت دولتانا معًا من خلال السعي المشترك لتحقيق تجارة عادلة ومفتوحة والالتزام المتزايد بالديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية".

وأضاف: "نحن فخورون بتاريخ طويل من الصداقة والعلاقات الثقافية العميقة مع هولندا".وتابع قائلا: "لم يكن تاريخنا المشترك مثاليًا دائمًا، ولكننا نعمل معًا للاعتراف بأخطاء الماضي وتصحيحها".

وأشاد بلينكن بدراسة هولندا لتاريخ وإرث ماضيها، مضيفا: "نواصل العمل معًا لدعم الكرامة الإنسانية والعدالة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التحالف الأمريكي-الهولندي يستمر في إطار حلف شمال الأطلسي، حيث تلتزم الولايات المتحدة وهولندا بالدفاع عن الحرية والقيم المشتركة فضلًا عن الاستثمار في الدفاع الجماعي.

واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب مملكة هولندا وأتمنى لجلالة الملك ويليم ألكسندر عيد ميلاد سعيد في كونينجسداغ".