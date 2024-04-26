طلعت عبد القوي: الحوار الوطني خلق لغة جديدة للتعامل في المجتمع

علق الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على دعوة الرئيس السيسي لإطلاق جلسات الحوار الوطني، قائلا إن أهم إنجازات الحوار الوطني هو خلق لغة جديدة في المجتمع وهي الحوار، مع القدرة على جمع كافة أطياف المجتمع على طاولة واحدة للنقاش وتبادل وجهات النظر.

وأضاف “عبد القوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن جلسات الحوار الوطني الماضية تضمنت التشاور في كافة المحاور والجوانب التي تهم الشارع المصري وعلى رأسها الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدوره أعطى أهمية كبيرة للحوار الوطني، حيث يتم العمل على تنفيذ أية توصيات تخرج عن الحوار الوطني وإرسالها للجهات المعنية للعمل عليها.